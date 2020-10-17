У грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на коронавірус. Такою буде ситуація, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться.

Прогноз кількості активних хворих на коронавірус у грудні

За останні 14 днів активних хворих на COVID-19 в Україні стало приблизно на 30% більше. Про це у фейсбуці написав голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Для розуміння загрозливості ситуації, він запропонував проаналізувати динаміку поширення вірусу.

За два тижні кількість активних хворих збільшилася зі 122 до 164 тисяч. Якщо така динаміка збережеться, в грудні ми будемо мати вже активних 400 тисяч хворих,

– заявив Радуцький.

Чи витримає система охорони здоров’я

Він нагадав, що за останню добу госпіталізували 1 100 пацієнтів, у яких середній або важкий перебіг захворювання.

"Ми бачимо, що госпіталізації потребують приблизно 15% людей, у яких виявили COVID-19. Якщо кількість активних хворих збільшиться до 400 тисяч, нам потрібно буде 60 тисяч ліжкомісць", – зазначив глава комітету.

За його словами, система охорони здоров'я повинна витримати в грудні, але в лютому прогнозують другий пік захворюваності. Що буде далі – невідомо.

Радуцький підсумував, що потрібно вже сьогодні робити все, щоб стримати темпи епідемії та уникнути локдауну країни.

Зверніть увагу! За добу 16 жовтня коронавірус підтвердили у 6 410 людей – це найбільша кількість інфікувань від початку епідемії. Загалом недугу виявили у 293 641 жителя України. Активних хворих на COVID-19 наразі 166 205.