Якщо динаміка збережеться, у грудні буде 400 тисяч хворих на COVID-19, – Радуцький
У грудні в Україні може бути 400 тисяч активних хворих на коронавірус. Такою буде ситуація, якщо поточна динаміка захворюваності збережеться.
Прогноз кількості активних хворих на коронавірус у грудні
За останні 14 днів активних хворих на COVID-19 в Україні стало приблизно на 30% більше. Про це у фейсбуці написав голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький.
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Для розуміння загрозливості ситуації, він запропонував проаналізувати динаміку поширення вірусу.
За два тижні кількість активних хворих збільшилася зі 122 до 164 тисяч. Якщо така динаміка збережеться, в грудні ми будемо мати вже активних 400 тисяч хворих,
– заявив Радуцький.
Чи витримає система охорони здоров’я
Він нагадав, що за останню добу госпіталізували 1 100 пацієнтів, у яких середній або важкий перебіг захворювання.
"Ми бачимо, що госпіталізації потребують приблизно 15% людей, у яких виявили COVID-19. Якщо кількість активних хворих збільшиться до 400 тисяч, нам потрібно буде 60 тисяч ліжкомісць", – зазначив глава комітету.
За його словами, система охорони здоров'я повинна витримати в грудні, але в лютому прогнозують другий пік захворюваності. Що буде далі – невідомо.
Радуцький підсумував, що потрібно вже сьогодні робити все, щоб стримати темпи епідемії та уникнути локдауну країни.