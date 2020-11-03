Законопроєкт про припинення повноважень Конституційного Суду, який президент виносить на розгляд Верховної Ради, – неконституційний.

І якщо в парламенті депутати порушуватимуть Основний Закон України, то не варто сподіватися дотримання закону від громадян. Таку позицію висловив лідер політичної партії "За Майбутнє" Ігор Палиця, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

Зараз у Верховній Раді хочуть ухвалити неконституційне рішення – про розпуск Конституційного Суду, бо комусь не подобаються його висновки. Коли півтора року тому Конституційний Суд сказав, що дострокові вибори проводити можна і наказ про розпуск попереднього парламенту – законний, тоді всім усе подобалося. Сьогодні не подобається, тому що він дозволив собі сказати про неправочинність ухваленого закону,

– прокоментував Ігор Палиця.

Політик переконаний: антикорупційна система потрібна так само, як і антикорупційні органи – НАЗК та НАБУ. Але вони мають відповідати Основному Закону України – Конституції.

"Якщо хтось дозволяє собі казати, що Конституцію можна паплюжити й топтати, то ці люди не мають права називатися депутатами й президентами", – наголосив Ігор Палиця.

Він додав, що закони потрібно міняти у цивілізований спосіб, а не ухвалюючи антиконституційні рішення.

"Давайте разом за два-три тижні напишемо нормальний конституційний законопроєкт, повернемо всі повноваження НАЗК, повернемо декларування, повернемо все для того, щоб боротися з корупцією в країні. А тому, хто хоче отримувати гроші з-за кордону, я скажу: ми не дамо зруйнувати Україну! Україна буде незалежна від усіх, тільки буде залежати від народу України", – заявив політик.