Віцепрем'єр – міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає, що, як базовий документ, мінські домовленості можна зберегти. Проте очевидно, що угоди потребуть модернізації. Скільки часу ще існуватиме "Мінськ" – залежить від комунікації зі стратегічними партнерами.

Скільки проіснують мінські домовленості

Україна ретельно виконувала усі свої зобов'язання, проте Росія – чинила навпаки. Тому скільки ще проіснують мінські домовленості – наразі невідомо. Про це Резніков заявив в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

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Як мінімум (існування мінських домовленостей залежить – 24 канал) від нашого спілкування з колегами з "нормандського формату". Як максимум – з іншими стратегічними партнерами. Сядьмо разом і ухвалюймо рішення, якщо "Мінськ" не спрацював,

– сказав Резніков.

Санкції проти Росії мають існувати

При цьому, зазначив урядовець, санкційна політика проти Росії не повинна зникнути. Адже для неї є кілька вагомих причин:

окупація Криму;

окупація частини Донбасу;

збиття літака MH17.

Ба більше, вважає Резніков, санкції треба не лише зберігати, а й посилювати.

Можна підписати інші домовленості

"Нам, напевно, потрібно сказати чесно: завдяки мінським домовленостям зроблено це і це, є позитив. Зокрема, режим тиші, нехай не ідеальний. Але якщо мінські домовленості не працюють, то підпишімо інші, наприклад, стокгольмські", – сказав віцепрем'єр.

Резніков наголосив, що це питання політичної волі європейcьких країн. При цьому урядовець навів приклад Нагірного Карабаху – коли з проблемою не потрібно було затягувати.

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Чи можна заморозити конфлікт на Донбасі

Питання заморозки конфлікту на Донбасі – непріоритетне, проте як тема для обговорення – можливе.

Ще місяць тому така пропозиція була більш реалістичною. Мовляв, є два приклади – Придністров'я та Карабах, але сьогодні проти такого рішення саме Карабах, замороження конфлікту не є хорошим сценарієм,

– пояснив Резніков.

Це цікаво! Раніше Резніков розповів, що причиною того, що в мінських домовленостях є дуже багато суперечливих моментів, є те, що їх підписували під великим тиском і в складній політичній ситуації. Урядовець охарактеризував умови – " з дулом біля скроні".