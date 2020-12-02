Якщо не зробимо локдаун, в якийсь момент хворітиме половина людей, – Милованов
Позаштатний радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов виступає за довгостроковий локдаун. Милованов вважає, що жорсткі обмеження мають тривати не менше ніж 3 – 4 тижні.
Короткострокових заборон не потрібно, – Милованов
Президент Київської школи наголосив, що локдаун має бути безперервним. Про це Милованов розповів в інтерв'ю LB.ua.
Актуально Ялинки, концертів і ярмарків на Новий Рік не буде: мери міст України підтримали їхню заборону
Я не за те, щоб "локдаунити" всю економіку час від часу. Або вводити короткострокові заборони. Потрібно припинити поширення, поліпшити епідеміологічну ситуацію і потім перейти до адаптивного обмеження,
– сказав Милованов.
Які збитки для економіки від локдауну
Щодо збитків для економіки, то Милованов зазначив, що введення локдауну вихідного дня призведе до 0,14% падіння ВВП, тоді як безперервний локдаун – до 0,3%. Жорсткий карантин навесні 2020 року зумовив лише 1% падіння ВВП, вважає радник Єрмака. Решту 5% – через кризу, зовнішні та внутрішні чинники.
Якщо ми не зробимо локдаун, в якийсь момент хворіти буде половина людей. Або третина,
– зробив висновок Милованов.
Як приклад він назвав Київську школу економіки, яку очолює. Навчання відновили у вересні, проте через хворих на COVID-19 вже кілька разів закривались на карантин. Милованов вважає, що без локдауну така ситуація буде постійно.
Поділитися новиною