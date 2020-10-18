Інформація керівника Укрспецекспорту Вадима Ніздрі про пріоритетність військово-технічного співробітництва з приватними компаніями Туреччини в сфері авіаційного двигунобудування в контексті порушення прав приватних китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" – приклад подвійних стандартів і показник ненадійності України як партнера в міжнародних відносинах.

Про це заявив ексвіцепрем'єр-міністр України Павло Розенко, коментуючи недавнє інтерв’ю керівника Укрспецекспорту Ніздрі виданню lb.ua, про яке ЗМІ згадали в зв'язку з візитом Зеленського в Туреччину.

Як відомо, з 2016 року українські органи влади блокують угоду китайських інвесторів з купівлі авіабудівного ПАТ "Мотор Січ". Накладений судом з ініціативи СБУ арешт на акції не дає можливості новим власникам брати участі в управлінні і модернізувати виробництво. Таку лінію дій української влади китайські інвестори назвали державним рейдерством, оцінили свої збитки від експропрійованих інвестицій і недоотриманого доходу в 3,5 мільярда доларів, а тепер найняли імениту американську юркомпанію і йдуть в міжнародний арбітраж з високими шансами на перемогу.

Однією з причин зупинки приватної комерційної трансакції в СБУ спочатку назвали ризики можливого трансферу технологій у сфері авіаційного двигунобудування в КНР.

"Дивовижна історія. Як ми бачимо із заяв Ніздрі, а також зі складу делегації, яка поїхала із Зеленським у Туреччину, українська влада дозволяє і вітає трансфер технологій авіабудування в цю країну, яка поводиться дуже активно на ринку озброєнь і в "гарячих точках планети". Причому мова йде не про древні радянські технологічні рішення, а про новітні ноу-хау для безпілотників. І не про якесь заштатне держпідприємство, а про ЗМКБ "Івченко-Прогрес", яке володіє патентами на розробки, якими користується ПАТ "Мотор Січ". Тобто це державне КБ може передавити технології туркам – зауважимо, приватної турецької компанії. А китайські інвестори "Мотор Січі" не можуть розпочати розвивати підприємство, яке взагалі не має патентів, тому що всі права інтелектуальної власності у "Івченко-Прогрес". Може, українська влада спеціально не пускає іноземних інвесторів на "Мотор Січ", щоб каламутити там схеми, як і раніше?", – дивується Павло Розенко.

Нагадаємо, у своєму інтерв'ю гендиректор Укрспецекспорту Вадим Ніздря розповів про можливу співпрацю у сфері розробок і створення спільних виробництв у сфері авіаційного двигунобудування між Україною, ЗМКБ "Івченко-Прогрес" і приватною турецькою компанією Baykar Makina. Зокрема, може йтися про участь турецьких компаній в розробках двигунів для крилатих ракет – турецька сторона цікавиться цілою лінійкою двигунів ЗМКБ "Івченко-Прогрес" і ВАТ "Мотор Січ" для використання на своїх новітніх авіаційних платформах. ЗМКБ "Івченко-Прогрес" безпосередньо постачає турбогвинтові двигуни АІ-450С для нового турецького стратегічного безпілотника Akinci.

"Про яку рівність інвесторів перед українським законом йдеться? Що дозволено Юпітеру не дозволено бику? Але ж рівність – одне з ключових положень двосторонньої Угоди про захист інвестицій між Україною і Китаєм, про порушення якого кричать на весь світ китайські інвестори "Мотор Січі". Вустами Ніздрі держава прямо зізнається в подвійних стандартах і нерівному ставленні до партнерів з різних країн! Дивно, що нашого посла в Китаї ще нікуди не викликали і не поставили хрест на серйозних двосторонніх відносинах і якихось контактах на вищому рівні" – вважає Павло Розенко.

Раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству "Сіньхуа" висловився за поглиблення політичного, культурного і економічного україно-китайського співробітництва, а також – розширення партнерства у сфері взаємної торгівлі. З цією метою, як повідомив президент Зеленський, готується засідання міжурядової україно-китайської комісії, він також висловив надію на зустріч з Главою КНР Сі Цзіньпіном.