Мер Львова Андрій Садовий вважає, що карантин вихідного дня не дає результату. Щодо локдауну на рівні держави, то його міський голова готовий виконувати.

У Львові виконуватимуть рішення про локдаун

Садовий зазначив, що рішення про жорсткий карантин ухвалюють у багатьох країнах світу, і воно є ефективним. Про це мер Львова розповів в інтерв'ю виданню Babel.

​До теми Карантин вихідного дня не показав результату, – голова Держспоживслужби Києва

Це має бути рішення на рівні держави і воно має бути однакове для всіх. Якщо держава ухвалить рішення про повний локдаун, то його повинні виконувати усі,

– наголосив Садовий.

Ефективність карантину вихідного дня не підтвердив жоден лікар, – мер

У Львові міськвиконком визнав усі суботи та неділі до 30 листопада робочими, аби обійти постанову уряду про карантин вихідного дня. Мер міста вважає це рішенням правильним, адже ефективність обмежень на вихідні не підтвердив жоден фаховий лікар.

"Це просто демонстрація бурхливої діяльності. Найшвидше можна заразитися у громадському транспорті, у великому торговельному центрі, тому у суботу і неділю вони у Львові не працюють. А в маленькому магазинчику, куди впродовж дня зайде п'ятеро або десятеро людей, там мінімальна можливість зараження", – розповів мер Львова.

Від карантину вихідного дня страждають підприємці

Міський очільник вважає, що від карантину вихідного дня дуже постраждають предcтавники малого бізнесу. А їх у Львові близько 50 тисяч.

Якщо позбавити їх заробітку, вони прийдуть до мерії і скажуть: "Дайте нам гроші". Ви ж розумієте, що уряд жодної компенсації нікому не заплатить, тому що тих грошей фізично немає. У нас є проблема вчасно заплатити гроші пенсіонерам, медикам,

– наголосив Садовий.

Що кажуть про локдаун в уряді

Зазначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль не відкинув варіанту з введенням локдану на новорічні свята. Щодо результату карантину вихідного дня, то його оцінять вже через тиждень. На запровадженні жорсткого карантину якомога швидше наполягає голова МВС Арсен Аваков.

Більше новин про карантин в Україні можна прочитати тут.