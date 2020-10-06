Штаб екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика опублікував звернення Марії Колесникової, записане ще до арешту. Наразі одна з лідерок білоруської опозиції перебуває у СІЗО.

Звернення Колеснікової записали на випадок її арешту. Його оприлюднив штаб білоруського опозиціонера Віктора Бабарика, повідомляє 24 канал.

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Якщо ви дивитеся це відео – мене заарештували,

– каже на початку звернення Колесникова.

У відео вона також пообіцяла, що опозиція буде тиснути на чинну владу всіма законними способами та доб'ється повалення режиму диктатора Олександра Лукашенка. Крім того, жінка запевнила, що протести приведуть до перемоги білоруського народу.

Колеснікова заявила, що штаб не відмовляється від ідеї референдуму про повернення Конституції Білорусі 1994 року. За її словами, для цього зареєструють ініціативну групу і створять власну партію.

Звернення Колесникової: дивіться відео

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