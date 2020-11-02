Під час розв'язання питання щодо скандальних рішень Конституційного Суду виникне багато правових колізій. Зокрема, це стосується розгляду законопроєкту президента, який передбачає припинення повноважень усіх суддів КСУ.

Законопроєкт Володимира Зеленського щодо КСУ пропонує рішення, яке не передбачене Конституцією України, тому можуть виникнути проблеми. Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу.

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На думку Фесенка, розв'язання питання щодо Конституційного Суду залежатиме від того, чи вдасться Зеленському зібрати 226 голосів за свій законопроєкт.

Якщо президент зможе це зробити, то дуже важливою буде процедура формування нового складу КСУ, щоб він став легітимним,

– заявив політолог.

Як він зазначив, якщо не вдасться проголосувати за законопроєкт Зеленського, то виникне дуже складна ситуація. За його словами, важливим є те, кому все ж таки вдасться "просунути" сценарій розв'язання цієї кризи.

Довідка. Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яки пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду. Водночас рішення КСУ про декларації та незаконне збагачення мають визнати "нікчемним". Детальніше про це – читайте тут.

Фесенко заявив, що нинішній склад Конституційного Суду працює на користь фракції ОПЗЖ та особливо проти антикорупційних інституцій.

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Політолог також додав, що Україні вже не вперше доводиться виходити з політичної кризи завдяки рішенням, які не передбачає Конституція. Зокрема, це відбувалося під час Помаранчевої революції та Революції гідності.