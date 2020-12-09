Виділять 12 мільярдів гривень: яку компенсацію за карантин отримає бізнес
Сфери бізнесу, які які постраждають від карантинних обмежень, отримають часткову компенсацію з державного бюджету. Загалом сума виплат становитиме 12 мільярдів гривень.
Фізичні особи-підприємці зможуть отримати компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє 24 канал.
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Будуть продовжені ліцензії, а також будуть компенсації по єдиному соціальному внеску,
– наголосив очільник уряду.
Що ще сказав Шмигаль
- Уряд ухвалить рішення про виплати.
- Окрім того, Кабмін запровадить для ФОПів податкові канікули.
- ФОПам також спишуть податковий борг за умови, що він не перевищує 3060 гривень.
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