Сфери бізнесу, які які постраждають від карантинних обмежень, отримають часткову компенсацію з державного бюджету. Загалом сума виплат становитиме 12 мільярдів гривень.

Фізичні особи-підприємці зможуть отримати компенсацію у розмірі 8 тисяч гривень. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні Кабінету Міністрів, повідомляє 24 канал.

Актуально Держава може змінити дату локдауну, – Шмигаль

Будуть продовжені ліцензії, а також будуть компенсації по єдиному соціальному внеску,

– наголосив очільник уряду.

Що ще сказав Шмигаль

Уряд ухвалить рішення про виплати.

Окрім того, Кабмін запровадить для ФОПів податкові канікули.

ФОПам також спишуть податковий борг за умови, що він не перевищує 3060 гривень.

Зверніть увагу! Локдаун в Україні запровадять з 8 січня 2021 року. Однак якщо ситуація з коронавірусом стрімко погіршуватиметься, посилити карантин можуть невідкладно. Детальніше читайте тут.