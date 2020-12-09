У зоні Операції Об'єднаних сил діє перемир'я з 27 липня 2020 року. Його час від часу порушують бойовики, але дотримуються українські військові, які лише відкривають вогонь у відповідь, якщо виникає загроза їхньому життю. За успішні дії на фронті військові регулярно отримують премії.

Про преміювання українських військових за участь в Операції Об'єднаних сил Міністерство оборони України розповіло у відповідь на інформаційний запит "РБК-Україна".

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Премії таштрафи

Указ про преміювання за дотримання перемир'я та штрафи за його порушення міністр оборони Андрій Таран підписав 18 вересня.

Всього за період з 27 липня до 1 грудня українським військовим на передовій нарахували 510 мільйонів 900 тисяч гривень премії . Втім, у Міноборони не уточнили – кому й за що.

. Втім, у Міноборони не уточнили – кому й за що. Також в оборонному відомстві відмовилися відповідати про загальний обсяг штрафів для українських військових за цей період.

За що військові отримують штрафи

Передовсім премії передбачені за успішні дії на лінії фронту. Винагороду отримують за збереження життя та здоров'я бійців, безпосередню участь у бойових діях, розвідку в тилу ворога, відбиття атаки противника або захоплення його техніки:

за захоплення ворожого корабля – до 243 тисяч 600 гривень,

захоплення літака – до 121 тисячі 800 гривень,

захоплення танка – до 48 тисяч 720 гривень,

захоплення безпілотника – до 36 тисяч 540 гривень.

Детальніше про перемир'я на Донбасі:

Воно набуло чинності з 27 липня 2020 року. Умови припинення вогню забороняють обстріли чужих позицій, а також перетин лінії розмежування, розвідувальну діяльність тощо.

Командування з самого початку наказало українським військовим дотримуватися перемир'я. Вони можуть лише відкривати вогонь у відповідь, якщо є загроза їхньому життю.

Подекуди траплялися навіть випадки, що бойовики застосовували важке озброєння, зокрема міномети, але українські військові все одно не відкривали вогонь у відповідь.