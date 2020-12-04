Яку соцдопомогу можна отримати на самоізоляції: пояснення від Мін'юстиції
Отримати соціальну допомогу через тимчасову непрацездатність можуть офіційно працевлаштовані українці, які перебувають на самоізоляції через COVID-19. А також ті, хто мають підтверджений контакт із хворим або після подорожі за кордон.
Також це стосується осіб, які перебували в закладах охорони здоров'я. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Міністерства юстиції України.
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Кому надають допомогу
У Мін'юсті пояснили, що застрахованим особам надається допомога з тимчасової непрацездатності у формі 50% середньої заробітної плати (доходу), незалежно від страхового стажу. Водночас медики в таких випадках можуть отримати 100% середньої зарплати.
Перші 5 днів непрацездатності оплачують шляхом коштів роботодавця, далі – Фондом соціального страхування.
Захворювання дитини до 14 років
Якщо захворіла дитина до 14 років, то листок непрацездатності отримує один з батьків, хто працює. Тоді Фонд соцстрахування оплачує такий листок, починаючи з першого дня хвороби, але не більше 14 календарних днів. Але якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, тимчасового обмеження немає.
Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, фінансова допомога шляхом Фонду соціального страхування України надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини,
– зазначили у публікації.
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