Укроборонпром наразі працює більше на експорт, аніж на потреби внутрішнього ринку. Українські радари та ракети охоче купують світові країни.

Дві третини від усієї виробленої продукції Укроборонпром продає іноземним країнам. Про це глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко заявив в інтерв'ю "РБК-Україна". Актуально Авіакатастрофа під Чугуєвом: Укроборонпром не знайшов порушень у ремонті літака Що сказав Фоменко Дуже популярними є ракетні системи "Скіф", "Стугна" і "Корсар".

Окрім того, світові країни охоче купують українські радіолокаційні системи, ракетні системи, запчастини до авіаційної техніки, установки для ВМС. Навіть Індія закупляє українську зброю.

Також у світі охоче платять за українські послуги з ремонту військової техніки.

Конотопський завод "Авіакон" вперше отримав контракт з агентством НАТО і наразі ремонтує 2 вертольоти.

Це дозволить відкрити великий ринок ремонту вертолітної техніки, яку експлуатують ЄС, США та інші країни. Тоді Україна зможе забрати у Росії великий шмат роботи у цій сфері. Зверніть увагу! Укроборонпром – об'єднання багатопрофільних підприємств, які працюють у різних галузей оборонної промисловості України. Детальніше про його діяльність читайте тут.