Фахівці констатують, що проблеми екології в Україні набули такого масштабу, що невдовзі "житницю Європи" можуть перетворити на безлюдну пустелю.

Серед напрямків передвиборчих маніпуляцій різних політсил напередодні виборів експерти особливо акцентують на екологічній тематиці. Яка, як зазначається, раптово саме з наближенням дня волевиявлення особливо зацікавила і досвідчених політиків, і нові обличчя.

Екотематику підіймали ціла низка партій – понад 10 партій в різних регіонах підняли ці прапори. Я думаю, що з одного боку це фактор вичерпання інших проблематик – економічна, політична проблематика – зайшли сьогодні у глухий кут,

– пояснює директор Українського інституту політики Руслан Бортник.

Втім, він додає, що все-таки українці дуже скептично налаштовані до тих екологів, псевдоекологів чи "зелених" партій, які з'являються напередодні виборів.

"Перше – люди, які пропонують одразу закрити проблему шляхом закриття підприємства, транспортного коридору, але не пропонують, як її вирішити. Другий тип маніпуляторів – це можуть бути люди, які використовують якісь хайпові речі, які працюють за кордоном, але вони зовсім не розуміють, як це може бути застосовано для України. Третя група маніпуляторів – це люди, які прийшовши до влади, можуть співпрацювати з цими підприємствами-забруднювачами, щоб обмежити фінансову чи кримінальну відповідальність цього підприємства за забруднення", – розповів про кілька типів екоманіпуляторів провідний науковий співробітник Інституту економіки НАН Олександр Дячук.

Фахівці констатують, що проблеми екології в Україні набули такого масштабу, що вже невдовзі "житницю Європи" можуть перетворити на безлюдну пустелю. І змінити ситуацію здатні лише комплексні зусилля всієї країни, а не передвиборчий популізм політиків.