В окупованій Росією Ялті з 14 грудня водопостачання здійснюватимуть по графіку – три години вранці і стільки ж ввечері. Проблеми з нестачею води виникли через засуху в регіоні та неправильне її використання окупантами.

Рівень наповнення двох водосховищ у місцевості опустився до історичного мінімуму – 17% від загального обсягу. На початку літа ця відмітка становила 70%. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на так званого міністра житлово-комунального господарства Криму Дмитра Черняєва.

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Триває пошук нових джерел

За словами Черняєва, вже з понеділка, 14 грудня, адміністрація Ялти планує знизити рівень подачі води. До кінця цього тижня про це оповістять усіх мешканців міста. Воду подаватимуть по три години вранці й ввечері.

Він додав, що зараз нібито триває пошук нових джерел для Ялти. Розглядається можливість подачі артезіанської води та будівництво опріснювальної установки.

Зауважимо! Рекордний рівень споживання води в окупованій Ялті фіксували в період високого курортного сезону. Зараз показник також дещо вищий за звичайний, однак припливу води немає, що нетипово для цієї пори року.

Воду по графіку подають і в інших містах

Через обміління водосховищ на погодинний графік подачі води вже перейшли Сімферополь, Севастополь та Євпаторія.

Чому в Криму виникла проблема з водою

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді. Водопостачання здійснювалось через Північно-Кримський канал, яке припинилося після окупації півострова Росією. У 2020 році ситуація з водою в Криму стала критичною. Експерти прогнозують на півострові екологічну катастрофу.