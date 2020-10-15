Народна депутатка з "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич вдруге поборола коронавірус. Парламентарка хворіла пів місяця і врешті повідомила про те, що здолала недугу.

Вона 15 жовтня отримала негативний тест на COVID-19. Цією новиною Яна Зінкевич поспішила поділитись на власній фейсбук-сторінці.

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Нарешті я одужала від коронавірусу та отримала негативний результат тесту. Скажу чесно, – непростий досвід і сподіваюсь третього разу не буде хоча б за цей рік. Якщо підсумувати коротко, то перший раз я хворіла надзвичайно важко, по шкалі, мабуть, 8 з 10. Але на ШВЛ і вже добре. Вдруге, після першого пережитого випадку все відчувалось на 3 – 4 з 10,

– розповіла вона.

Зінкевич також порівняла симптоми, які з’являлись у перший та другий раз хвороби. Влітку парламентарка мала високу температуру під 40 градусів, що важко збивалася. Також її турбував підвищений пульс, марення, часте дихання, згущувалась кров. Трохи пізніше вона перестала відчувати смак та нюх, від температури мала судоми.

"Ледь доїхала тоді до лікарні. Всі ці симптоми розвинулись за менш ніж 3 доби. Можу сказати, що кашляти я вже почала коли виписувалась з лікарні. Пробула там 8 днів. Якщо коротко, думала, – це вже мої останні дні. Віддалені наслідки в мене і досі не минули", – додала нардепка.

Вдруге, за словами Зінкевич, вона хворіла легше. У неї з’явилась сильна втома, виснаження. Мала невисоку, але підвищену температуру – 37,5 протягом усіх днів. Також вона знову втратила нюх і частково смак, хоч вони повністю й не відновилися після першого разу.

Так, другий раз хворієш в рази легше. Шанси померти від COVID-19, коли хворієш вдруге також ніби менші, згідно зі статистикою. Думаю, з часом дійсно коронавірус буде просто сезонним захворюванням, коли перехворіє або провакцинується достатня кількість людей. Що можу порадити? Не втрачати пильність навіть якщо вже перехворів. І мій випадок це підтверджує,

– підсумувала політикиня.

Зінкевич також додала, що зазвичай була у респіраторі та дезінфікувала руки, втім, під час зібрань у невеликому колі людей, маску все ж знімала.

Зверніть увагу! Вдруге коронавірус у Яни Зінкевич підтвердився наприкінці вересня. Тоді тест на COVID-19 здавала вся фракція "Європейської Солідарності". Все тому, що у її лідера Петра Порошенка підтвердився цей діагноз. Сам Порошенко одужав 13 жовтня.