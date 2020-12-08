Янукович хоче бути присутнім на суді у справі Майдану: йому обиратимуть запобіжний захід
Президент-втікач Віктор Янукович хоче брати участь у засіданні суду у справі про розгін Майдану 18 – 20 лютого 2014 року, де йому мають обрати запобіжний захід. Янукович хоче підключитись через відеозв'язок.
Засідання відбудеться 9 грудня о 14:45 в Печерському районному суді Києва. Про бажання президента-втікача бути присутнім повідомив його адвокат Віталій Сердюк на сторінці у фейсбуці.
До теми Крапка буде не скоро, – Венедіктова про справи Майдану
Віктор Янукович вимагає особистої участі в процесі, залучення до нього потерпілих і допиту свідків", – написав Сердюк.
З проханням президент-втікач звернувся до Печерського райсуду. Він вимагає, аби все організували так, як відбувався допит у Святошинсьому суді у 2016 році – відеозв'язком. Захист Януковича хоче, аби заслухали обидві сторони:
- тодішніх представників влади;
- прихильників Майдану.
Кого вимагають допитати
Адвокат Януковича запевнив, що необхідно публічно допитати:
- Миколу Азарова;
- Віталія Захарченка;
- Олександра Якименка.
З боку Майдану:
- Арсенія Яценюка;
- Петра Порошенка;
- Андрія Парубія;
- Олександра Турчинова;
- Юрія Луценка;
- Давида Жванію.
Справа Майдану: головне
- Після втечі Януковича у 2014 році в україні відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень.
- Печерський суд вже виносив рішення про заочний арешт Януковича в цій справі. Однак його скасував Київський апеляційний суд.
- Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова розповіла, що від початку 2020 року підозру через події Революції Гідності оголосили 37 людям. Вона додала, що "крапка у цій справі буде не скоро".
- На момент вчинення злочинів 26 з них були правоохоронцями, 2 – прокурорами, 10 – слідчими та 2 – суддями. Таку інформацію надала Венедіктова.
- Вона додала, що "78 цивільних осіб і 13 правоохоронців" загинули під час сутичок між силовиками й протестувальниками.
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