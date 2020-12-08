Президент-втікач Віктор Янукович хоче брати участь у засіданні суду у справі про розгін Майдану 18 – 20 лютого 2014 року, де йому мають обрати запобіжний захід. Янукович хоче підключитись через відеозв'язок.

Засідання відбудеться 9 грудня о 14:45 в Печерському районному суді Києва. Про бажання президента-втікача бути присутнім повідомив його адвокат Віталій Сердюк на сторінці у фейсбуці.

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Віктор Янукович вимагає особистої участі в процесі, залучення до нього потерпілих і допиту свідків", – написав Сердюк.

З проханням президент-втікач звернувся до Печерського райсуду. Він вимагає, аби все організували так, як відбувався допит у Святошинсьому суді у 2016 році – відеозв'язком. Захист Януковича хоче, аби заслухали обидві сторони:

тодішніх представників влади;

прихильників Майдану.

Кого вимагають допитати

Адвокат Януковича запевнив, що необхідно публічно допитати:

Миколу Азарова;

Віталія Захарченка;

Олександра Якименка.

З боку Майдану:

Арсенія Яценюка;

Петра Порошенка;

Андрія Парубія;

Олександра Турчинова;

Юрія Луценка;

Давида Жванію.

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