Прокурор Олексій Донський наголосив, якщо адвокати президента-втікача Віктора Януковича хочуть, аби запобіжний захід для нього розглядали за його присутності, він має з'явитися в суд. Олексій Донський представляє інтереси обвинувачення у цій справі.

Деталі заяви Донського

Як зауважив прокурор, процедура за якою Печерський райсуд Києва розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу, не передбачає його участі у судовому засіданні через відеозв'язок. Про це Донський розповів у коментарі УНІАН.

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"Тобто, клопотання адвокатів Януковича щодо його присутності через відеозв'язок не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу, оскільки мовиться про обрання запобіжного заходу для нього заочно", – підкреслив прокурор.

За його словами, Янукович може взяти участь у цьому засіданні лише якщо особисто з'явиться до Печерського райсуду.

"Якщо особа з'явилася в суд, то тоді клопотання розглядають за іншою процедурою", – зазначив він.

Донський додав, що адвокати Януковича можуть лише заявити, що немає підстав для розгляду клопотання про запобіжний захід. Натомість не можуть вимагати участь Януковича через відеозв'язок, оскільки він – не учасник цієї процедури взагалі".

Нехай вони приводять в суд Януковича, і тоді буде розгляд за його участю,

– підсумував він.

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