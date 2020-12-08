Приведіть Януковича: у прокуратурі відповіли на бажання "легітимного" прийти до суду
Прокурор Олексій Донський наголосив, якщо адвокати президента-втікача Віктора Януковича хочуть, аби запобіжний захід для нього розглядали за його присутності, він має з'явитися в суд. Олексій Донський представляє інтереси обвинувачення у цій справі.
Деталі заяви Донського
Як зауважив прокурор, процедура за якою Печерський райсуд Києва розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу, не передбачає його участі у судовому засіданні через відеозв'язок. Про це Донський розповів у коментарі УНІАН.
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"Тобто, клопотання адвокатів Януковича щодо його присутності через відеозв'язок не відповідає Кримінально-процесуальному кодексу, оскільки мовиться про обрання запобіжного заходу для нього заочно", – підкреслив прокурор.
За його словами, Янукович може взяти участь у цьому засіданні лише якщо особисто з'явиться до Печерського райсуду.
"Якщо особа з'явилася в суд, то тоді клопотання розглядають за іншою процедурою", – зазначив він.
Донський додав, що адвокати Януковича можуть лише заявити, що немає підстав для розгляду клопотання про запобіжний захід. Натомість не можуть вимагати участь Януковича через відеозв'язок, оскільки він – не учасник цієї процедури взагалі".
Нехай вони приводять в суд Януковича, і тоді буде розгляд за його участю,
– підсумував він.
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Янукович хоче в суд: що відомо
- 8 грудня адвокати, які представляють інтереси експрезидента, заявили, що він хоче брати участь у суді з обрання йому запобіжного заходу. Мовиться про справу щодо масових розстрілів людей на Майдані в 2014 році.
- За словами адвокатів, Янукович вимагає особистої участі в процесі, залучення до нього потерпілих і допиту свідків. Крім того, він хоче, аби все організували так, як відбувався допит у Святошинсьому суді у 2016 році, – за допомогою відеозв'язку.
- З таким клопотанням президент-утікач звернувся до Печерського раусуду, де його обиратимуть запобіжний захід.
- Засідання розпочнеться 9 грудня о 14:45.
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