Згідно з законом, Віктор Янукович не має права бути присутнім на засіданні суду про обрання йому запобіжного заходу у справі про розстріли на Майдані 2014 року. Прокурор у справі Олексій Донський назвав таку забаганку президента-втікача піарходом.

За процедурою, в межах якої внесли клопотання у справі Януковича, підозрюваний не є учасником цього процесу. Про це Донський заявив у коментарі "Громадського радіо".

Важливо Янукович хоче бути присутнім на суді у справі Майдану: йому обиратимуть запобіжний захід

Чергова заява – це антиюриспруденція і намагання пропіаритись за відсутності юридичних моментів. Вимога відеоконференції – це спроба будь-яким чином на місяці розтягнути розгляд клопотання,

– наголосив прокурор.

За його словами, Росія у цій справі не виконує жоден із запитів про міжнародно-правову допомогу: "Починаючи від підтвердження розташування Януковича у Росії, закінчуючи проведенням будь-яких процесуальних дій".

Донський додав, у разі, якщо Янукович з’явиться через відеозв'язок, прокуратура вимагатиме розгляд за іншою процедурою.

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