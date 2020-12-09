Янукович не має права бути присутнім у суді, – прокурор
Згідно з законом, Віктор Янукович не має права бути присутнім на засіданні суду про обрання йому запобіжного заходу у справі про розстріли на Майдані 2014 року. Прокурор у справі Олексій Донський назвав таку забаганку президента-втікача піарходом.
За процедурою, в межах якої внесли клопотання у справі Януковича, підозрюваний не є учасником цього процесу. Про це Донський заявив у коментарі "Громадського радіо".
Важливо Янукович хоче бути присутнім на суді у справі Майдану: йому обиратимуть запобіжний захід
Чергова заява – це антиюриспруденція і намагання пропіаритись за відсутності юридичних моментів. Вимога відеоконференції – це спроба будь-яким чином на місяці розтягнути розгляд клопотання,
– наголосив прокурор.
За його словами, Росія у цій справі не виконує жоден із запитів про міжнародно-правову допомогу: "Починаючи від підтвердження розташування Януковича у Росії, закінчуючи проведенням будь-яких процесуальних дій".
Донський додав, у разі, якщо Янукович з’явиться через відеозв'язок, прокуратура вимагатиме розгляд за іншою процедурою.
Справа Януковича: головне
- Раніше Печерський суд виносив рішення про заочний арешт Януковича у справі про розстріли на Майдані. Однак його скасував Київський апеляційний суд.
- 8 грудня адвокати, які представляють інтереси президента-втікача, заявили, що той хоче брати участь у суді з обрання йому запобіжного заходу.
- Зокрема, Янукович вимагає особистої участі в процесі, а також залучення потерпілих і допиту свідків. Крім того, він хоче, аби все організували за допомогою відеозв'язку.
- Суд у справі про запобіжний захід експрезиденту запланований на 9 грудня.
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