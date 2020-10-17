Японія хоче зберегти формат "Великої сімки" без повернення Росії. Окрім того, японська влада абсолютно підтримує усі антиросійські санкції від країн G7.

Збереження меж G7 наразі є пріоритетом для Японії. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив посол Японії в Україні Такаші Кураі.

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Президент Трамп, здається, торік поговорив про G8 (повернення Росії до G7/8 – 24 канал), а цього року виступив з ідеєю включити ще кілька країн до цієї групи. Утім позиція Японії дуже чітка й проста – надзвичайно важливо зберегти рамки G7,

– наголосив посадовець.

Що Кураі сказав про Україну

Суверенітет та територіальну цілісність України Японія неухильно підтримає. Кураї наголосив, що його країна не визнавала і ніколи не визнає російської анексії Криму.

Окрім того, Японія вважає пріоритетом, щоб усі учасники мінського формату виконали усі свої домовленості. На думку посла, насамперед це має зробити Росія.

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