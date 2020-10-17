Японія проти повернення Росії до формату G7
Японія хоче зберегти формат "Великої сімки" без повернення Росії. Окрім того, японська влада абсолютно підтримує усі антиросійські санкції від країн G7.
Збереження меж G7 наразі є пріоритетом для Японії. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив посол Японії в Україні Такаші Кураі.
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Президент Трамп, здається, торік поговорив про G8 (повернення Росії до G7/8 – 24 канал), а цього року виступив з ідеєю включити ще кілька країн до цієї групи. Утім позиція Японії дуже чітка й проста – надзвичайно важливо зберегти рамки G7,
– наголосив посадовець.
Що Кураі сказав про Україну
Суверенітет та територіальну цілісність України Японія неухильно підтримає. Кураї наголосив, що його країна не визнавала і ніколи не визнає російської анексії Криму.
Окрім того, Японія вважає пріоритетом, щоб усі учасники мінського формату виконали усі свої домовленості. На думку посла, насамперед це має зробити Росія.
Країни G7: коротко про головне
- Формат G7 – "Великої сімки" – утворився у 1976 році.
- До країн G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія.
- До зустрічей у форматі G7 Росію допустили як слухача у 1991 році. Однак через війну на Донбасі країна втратила цю можливість.
- У 2020 році президент США Дональд Трамп заявив, що не проти запросити президента Росії Володимира Путіна на найближчий саміт G7.