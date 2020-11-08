Наступник імператора: в Японії оголосили спадкоємця престолу – фото
В Японії офіційно оголосили спадкоємця престолу. Ним став принц-наступник Акисино.
Оскільки трон можуть успадковувати тільки чоловіки, то 18-річна принцеса Айко не мала права на престол імператора. Про це повідомили на The Japan Times.
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Хто спадкоємець
Першим в черзі спадкоємця на престол визначили принца Акисино. Це вирішили після того, як його старший брат, імператор Нарухіто, після зречення батька став у 2019 році монархом.
Я виконуватиму всі свої обов'язки як наслідувача,
– зазначив Акисино.
54-річний Акисино був одним з 3 потенційних спадкоємців престолу. Церемонії запланували ще на квітень 2020 року, але відклали через пандемію COVID-19.
Принц Акисино / Фото EPA
Церемонія визначення престолу в Японії / Фото EPA
В Японії оголосили спадкоємця престолу / Фото EPA
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