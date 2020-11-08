В Японії офіційно оголосили спадкоємця престолу. Ним став принц-наступник Акисино.

Оскільки трон можуть успадковувати тільки чоловіки, то 18-річна принцеса Айко не мала права на престол імператора. Про це повідомили на The Japan Times.

Цікаво Зі штучним інтелектом: винайшли валізу для незрячих людей – фото, як працює

Хто спадкоємець

Першим в черзі спадкоємця на престол визначили принца Акисино. Це вирішили після того, як його старший брат, імператор Нарухіто, після зречення батька став у 2019 році монархом.

Я виконуватиму всі свої обов'язки як наслідувача,

– зазначив Акисино.

54-річний Акисино був одним з 3 потенційних спадкоємців престолу. Церемонії запланували ще на квітень 2020 року, але відклали через пандемію COVID-19.

Нагадаємо. Імператор Японії Акіхіто 30 квітня 2019 року зрікся престолу. Церемонія зречення від престолу відбулася в країні вперше за 200 років.



Принц Акисино / Фото EPA



Церемонія визначення престолу в Японії / Фото EPA