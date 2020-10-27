Напередодні Олімпійських ігор у Токіо, які пройдуть влітку 2021 року, Японія в рамках своєї урядової програми випустила марки з краєвидами України. Продавати їх почнуть вже з 9 листопада.

Пошта Токіо з 9 листопада буде продавати оригінальні марки "Україна – місто Хіно". Про це посольство України в Японії повідомило у фейсбуці.

Цікавинка "Коронавірусну" поштову марку з туалетного паперу випустили в Австрії: фото

"Ці марки присвячені співпраці України та Токіо у рамках японської урядової програми "Host Town" напередодні Олімпійських ігор", – написала пресслужба посольства.

Фотографії для проєкту надало українське національне інформаційне агентство Укрінформ та фотограф В'ячеслав Присяжнюк. Зображені там кримські краєвиди, українські традиційні хати, цвітіння сакури на Закарпатті та інше.

До слова, Японія має намір надати Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом – лікарський засіб Favipiravir (Avigan), визначений для застосування при лікуванні COVID-19.

Крім цього Японія підтримує всі антиросійські санкції від країн G7, і не підтримує ідею зміну формату "Великої сімки" для повернення туди Росії.

Нагадаємо Передова: Укрпошта випускає марки на знак вдячності медикам та військовим – виразні фото