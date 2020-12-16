Кілька префектур Японії засипало снігом. Так, майже 1,2 метра снігу за добу випало у Гуммі і Ніїгаті. Через негоду виник транспортний колапс.

Так, десятки автомобілів виявились заблокованими на трасах. Через сильні снігопади у Японії також скасували 54 внутрішні авіарейси. Про це інформує NHK.

Тим часом У Китаї відомий жовтий водоспад перетворився на "нефритовий льодопад": приголомшливі фото

В основному скасовані авіаційні маршрути, що поєднують Токіо й Осаку з островом Хоккайдо, а також префектурами Акіта та Аоморі на півночі острова Хонсю.

Окрім того, через негоду вже постраждали 13 людей.

Сніг у Японії / Фото з соцмереж

Місцева влада просить жителів префектур, де замітає снігом, утриматись від поїздок на особистому транспорті. Окрім снігу, водіям дошкуляє ще й ожеледиця на дорогах.

Дивіться також На японському вулкані Сакурадзіма прогримів потужний вибух: фото, відео

Зауважимо, що в Україні через ожеледицю на дорогах теж оголосили перший рівень небезпечності. 16 грудня водіям та пішоходам слід бути обачними на дорогах у Харківській, Луганській і Донецькій областях.