Після кількох місяців низької активності на японському вулкані Сакурадзіма 2 грудня зафіксували сильний вибух. Метеорологи вважають, що невдовзі вулкан може почати виверження у ще більших масштабах.

Починаючи від лютого 2016 року, рівень вулканічної тривоги Сакурадзіми зберігається на позначці 3 з 5. Це означає, що до вулкану не можна наближатися, повідомляє The Watchers.

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Кілька місяців вулкан був спокійним, однак 2 грудня там зафіксували потужний вибух.

Частину колони виверження затемнила метеорологічна хмара, а це ускладнило оцінку висоти.

До слова, влітку 2020 року група, організована японським метеорологічним агентством, попередила, що в майбутньому Сакурадзіма може почати виверження в більших масштабах.

Що відомо про Сакурадзіму? Активний вулкан, розташований на півострові Осумі острова Кюсю японської префектури Кагосіма. До 1914 року Сакурадзіма був окремим островом, однак через виверження вулкана з'єднався потоками з півостровом Осумі.



У 1914 році відбулося велике виверження. Землетруси перед ним призвели до смерті щонайменше 35 людей. Починаючи з 1955 року, вулкан вивергається майже постійно.



На японському вулкані Сакурадзіма прогримів потужний вибух / Фото з твіттеру AlexPoulidis



Невдовзі вулкан може почати виверження у ще більших масштабах / Фото з фейсбуку Сейзо Айба

Виверження вулкану Сакурадзіма: дивіться відео

Вулкан Сакурадзіма: дивіться карту