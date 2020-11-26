Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від України відшкодування збитку в розмірі 3,5 млрд доларів.

Про це йдеться в офіційному відкритому зверненні власника та президента групи DCH Олександра Ярославського до Президента України Володимира Зеленського, прем'єра міністра Дениса Шмигаля, голові Верховної Ради України Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій ВРУ.

У тексті цього документа Олександр Ярославський нагадує, що близько 3 місяців тому китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про початок інвестиційного спору на $ 3,5 млрд з Україною. А згідно зі світовою практикою, такий термін відводиться для доарбітражного врегулювання ситуації, яка в такому випадку так і не відбулася. Він попереджає, що до початку розгляду інвестиційного спору щодо ПАТ "Мотор Січ" залишаються лічені дні.

"Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", і в їх числі наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. Протягом останніх 4 років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади, що порушують двосторонню українсько-китайську Угоду про заохочення і взаємний захист інвестицій від 31.12.1992 р. І не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі. Експерти найшанованіших юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних законних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" зробити свій внесок у розвиток української економіки і відродження промисловості. З високим ступенем ймовірності, так само вважатиме і міжнародний арбітражний суд", – зазначив Ярославський у своєму зверненні.

Як повідомлялося раніше, інтереси китайських інвесторів "Мотор Січ" захищатимуть імениті міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, у штаті яких працюють автори фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод. Крім того, одним з партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Гарріс, яка повинна скласти присягу на посаді віце-президента США 20 січня.

Олександр Ярославський підкреслює у своєму зверненні, що з кожною хвилиною ситуація з ПАТ "Мотор Січ" посилюється.

"Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти подальшому несприятливому розвитку подій, який може завдати серйозних збитків фінансовому становищу нашої держави та його міжнародному реноме. Тим більше, що дуже значної шкоди завдали вже зараз. ПАТ "Мотор Січ" – одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст – сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій в модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає все складнішою та незворотною", – підкреслив Ярославський.

Однак у вищого керівництва країни, на його думку, ще є можливість зупинитися, не дійшовши до точки неповернення.

У вас як історичних діячів, яким український народ довірив важелі державного управління, є шанс припинити ескалацію конфліктної ситуації та прийняти знакове та далекоглядне рішення – покласти край порушенню прав китайських інвесторів ПАТ "Мотор Cіч". І чим швидше це буде зроблено, тим краще для України, Запорізького регіону та багатотисячного колективу підприємства. Я вірю, що цей шанс буде використано, а подвійні стандарти і політично мотивоване переслідування законного бізнесу залишаться в минулому. І прошу Вашої участі в долі ПАТ "Мотор Січ", поки ще не пізно,

– закликав Ярославський.

Бізнесмен підкреслює, що його група DCH має успішний досвід відродження великих промислових підприємств, тому може виступити, в тому числі й гарантом захисту національних інтересів України в реалізації спільного україно-китайського проєкту у сфері розвитку авіаційної індустрії та двигунобудування. А також є гарантом дотримання національних інтересів України в ситуації з ПАТ "Мотор Січ".

"Якщо у когось через нестачу інформації є якісь побоювання щодо відповідності комерційної угоди приватних юридичних осіб національним інтересам України, то група DCH, придбавши 25% +1 акцій ПАТ "Мотор Січ", є гарантом дотримання цих інтересів. В інвестиційному портфелі DCH достатньо прикладів успішного антикризового управління, коли фінансовий влив та ефективний менеджмент повертали промислові підприємства до життя, щоб бути впевненими в успіху й на цей раз", – написав він.

Олександр Ярославський входить в ТОП-10 найбільш заможних українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes Ukraine-2020. На початку серпня поточного року належна йому група DCH заявила про початок співпраці з китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings. У повідомленні на офіційному сайті групи сказано, що "сторони будуть вести всебічну співпрацю, спільно здійснюючи діяльність з розвитку українського авіабудування і, зокрема, запорізького ПАТ "Мотор Cіч". Група DCH має багатий досвід відновлення та модернізації промислових підприємств, що наочно демонструє стабільне функціонування Харківського тракторного заводу, Дніпровського металургійного заводу, Криворізького рудника "Суха Балка". Силами DCH був побудований і ефективно адмініструється сучасний аеропорт в Харкові, зараз DCH бере участь в проєкті будівництва нового аеропорту в Дніпрі в якості приватного інвестора аеровокзального комплексу".