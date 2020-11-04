Явка на президентських виборах у США 3 листопада стала найвищою за останні 120 років. Станом на ранок 4 листопада проголосували 66,9% виборців.

Останній виборчий рекорд американці встановили ще у 1900 році. Тоді проголосували 73,7% виборців. Про це свідчать дані проєкту United States Election Project.

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За словами лідера проєкту Майкл Макдональда, під час виборів 2020 року проголосували понад 60 мільйонів людей.

Це – нестандартно. На президентських виборах 2020 року відзначена найвища за 120 років явка,

– наголосив Макдональд.

Цьогоріч через пандемію COVID-19 у США достроково проголосувала рекордна кількість людей – 100 мільйонів виборців. Це становить 47% від загальної кількості виборців у країні. Зокрема, достроково проголосували чинний президент США Дональд Трамп та його головний конкурент демократ Джо Байден.

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