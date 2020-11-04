Явка на виборах у США стала рекордною за 120 років
Явка на президентських виборах у США 3 листопада стала найвищою за останні 120 років. Станом на ранок 4 листопада проголосували 66,9% виборців.
Останній виборчий рекорд американці встановили ще у 1900 році. Тоді проголосували 73,7% виборців. Про це свідчать дані проєкту United States Election Project.
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За словами лідера проєкту Майкл Макдональда, під час виборів 2020 року проголосували понад 60 мільйонів людей.
Це – нестандартно. На президентських виборах 2020 року відзначена найвища за 120 років явка,
– наголосив Макдональд.
Цьогоріч через пандемію COVID-19 у США достроково проголосувала рекордна кількість людей – 100 мільйонів виборців. Це становить 47% від загальної кількості виборців у країні. Зокрема, достроково проголосували чинний президент США Дональд Трамп та його головний конкурент демократ Джо Байден.
Вибори у США: що відомо
- 3 листопада у США відбулися президентські вибори.
- У цей день Трамп і Байден звернулися до своїх прихильників.
- Трамп наголосив американцям, що "ваші надії – це мої надії, ваші мрії – це мої мрії, і ваше майбутнє – це те, за що я борюсь кожного дня!".
- Байден зауважив, що працюватиме "як для демократів, так і для республіканців і тяжко працюватиму і для тих, хто мене не підтримує, і для тих, хто підтримує".
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