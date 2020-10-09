Чи піде президент Киргизстану у відставку: дві протилежні за змістом заяви пресслужби
Пресслужба президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова спершу повідомила, що він не збирається добровільно йти у відставку, а за кілька годин опублікувала іншу заяву – що збирається, але лише за певних умов.
Речниця президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова у першій половині дня 8 жовтня повідомила, як пише Інтерфакс-Україна, що глава держави не збирається добровільно йти у відставку.
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Ба більше, Жеенбеков не отримував заяву про відставку голови уряду Кубатбека Боронова. Це, мовляв, ЗМІ пишуть, що той подав у відставку. Насправді ж на підпис до президента такий документ не надходив.
Увечері ж 8 жовтня на сайті президента Киргизстану president.kg з'явилася заява Жеенбекова, що він піде у відставку, коли країна стане на шлях законності.
Так само він підпише указ про відставку уряду, якщо за це проголосує парламент (чинний або обраний на перевиборах, які треба призначити).
На рішучі кроки Жеенбеков готовий піти, бо "ситуація в країні досягла критичної межі".
Для мене жодна посада не стоїть вище цілісності держави, єдності народу і спокою суспільства,
– підсумував президент Киргизстану.
Коротко про ситуацію в Киргизстані
- З 5 жовтня в столиці країни Бішкеку тривають протести: людей обурила проголошена владою перемога на парламентських виборах пропрезидентських сил.
- У підсумку ЦВК офіційно скасувала результати голосування – але лише після того, як демонстранти взяли штурмом будівлю парламенту і ще кілька установ.
- Жеенбеков після початку масових протестів не з'являвся на публіці. У Радбезі навіть заявили, що він зник, і що тепер кордони країни будуть закриті. Однак пресслужба президента запевняє, що той продовжує працювати.