З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності може спричинити карантин вихідного дня, Міністрество культури та інформаційної політики не підтримує цю ініціативу.

Сотні тисяч працюючого населення України опиняються у зоні ризику залишитися без роботи. Тобто мова йде про життя та існування людей.

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Від такого карантину постраждає й економіка

Окреме питання, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера, яка генерує від 2 до 4% ВВП. І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам'ятати, що загалом аналогічні ризики й для мікро, малого та середнього бізнесу.

Чи позитивно позначиться закриття закладів культури на загальній статистиці захворюваності – ні. Адже заклади культури очевидно не є епіцентром для розповсюдження вірусу.

Контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках та температурний скринінг – постійно відслідковується, дезинфікуючі засоби завжди в доступі. Тому закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей по виконанню санепідем вимог МОЗ, – рішення, яке нарікає державу на неминучі втрати. Заборона на роботу в вихідні для закладів культури та креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше.

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