Наразі борг Укрзалізниці перед Європейським банком реконструкції та розвитку становить 9 мільйонів євро. Член наглядової ради Сергій Лещенко заяиви, що це не та сума, яка є критичною для УЗ.

Справді, фінансове становище товариства досить складне. Про це повідомив Сергій Лещенко на своїй фейсбук-сторінці.

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На що розраховує Укрзалізниця

Він зазначив: "Укрзалізниця розраховує отримати 150 мільйонів євро від ЄБРР на електрифікації ділянки Долинська – Миколаєва, що має значно покращити логістику вантажів у напрямку портів".

Складний фінансовий стан

За його словами, фінансовий стан УЗ справді складний через:

збитковість пасажирських перевезень (нижче рентабельності у 2 рази, мінус 12 мільярдів гривень у 2019 році);

необґрунтований податок на землю в місцеві бюджети (мінус 3,5 мільярди гривень);

занижені тарифи для олігархів на перевезення певної категорії вантажів та навіть порожніх вагонів після них (недоотримано 4,4 мільярда гривень);

борг за перевезення пільговиків (2,3 мільярда гривень);

борг за перевезення школярів і студентів, за яких не розрахувалося Міносвіти (1,1 мільярда гривень).

Заходи для підвищення ефективності

Лещенко зауважив, що менеджмент компанії вживає заходів для підвищення ефективності. Наприклад, закупівля дизелю б'є всі цінові рекорди. Вже рік УЗ закупляє його значно нижче гуртового ринку. Також готується перехід на рамкові контракти на моторні оливи та вугілля.

Але цей плюс ніколи не перекриє мінус, який нарощується через те, що компанію призначили на роль рятівного кола для всіх, від олігархів до місцевих еліт,

– також сказав експерт.

Він додав, що час ухвалити рішення, які дадуть Укрзалізниці більше кисню в легенях.