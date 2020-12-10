Деяких міністрів можуть звільнити з Кабміну у 2021 році. Очільник уряду переконаний, що є низка міністерств, які потребують оновлення керівництва.

Уряд наразі працює у складних умовах. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Українській правді".

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Є міністри, які також будуть звільнені. Я поважаю ту команду і людей, з якими я працюю. І навіть люди, з якими з тих чи інших причин приходиться прощатись, вони також викликають повагу,

– додав Шмигаль.

За словами прем'єра, під час кризи некоректно "підставляти комусь підніжку" і говорити про звільнення. Проте є низка міністерств, які очевидно потребують оновлення керівників, щоб підвищити ефективність.

Чи готували вже відставку міністрів

Крім того, прем'єр наголосив, що наразі ніхто не погоджував ніяких рішень про відставку міністрів, однак є варіанти.

"Або подавати це на наступному пленарному тижні, або вже в наступному році, бо зараз ми фактично маємо один пленарний тиждень до кінця року. Тобто або зараз, або вже в у будь-якому випадку в наступному році", – підсумував Шмигаль.

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