Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про небезпеку розпаду Європи. Вона стосується нового механізму розподілу бюджету Європейського Союзу.

Тому Польща та Угорщина продовжать ветувати бюджет ЄС на 2021 рік. Про це мовилось на спільній пресконференції Моравецького та глави угорського уряду Віктора Орбана у Будапешті, повідомляє 24 канал.

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Новий виклик для Польщі

За його словами, Польща стоїть перед новим викликом.

Сьогодні ми стоїмо перед новим викликом – зовсім новим механізмом. Він є політично вмотивованим рішенням і може призвести до розділення, а, можливо, і до розпаду ЄС,

– зазначив Моравецький.

На думку прем'єра, новий механізм розподілу бюджету Євросоюзу, є політично мотивованим. Він порушує верховенство права.

Нагадаємо! Ще на початку листопада прем'єр Угорщини Віктор Орбан погрожував керівництву Європейського Союзу ветувати бюджет.

Небезпека для Європи

Він відзначив, що така ситуація є дуже небезпечною для єдності усієї Європи. Це – погане рішення, яке загрожує розпадом частини світу. Моравецький також запевнив, що Польща та Угорщина не хочуть, щоб ЄС зійшов зі свого курсу. Він полягає в тому, що 27 країн мають 27 різних правових норм та традицій.

Ми не вагатимемося застосувати вето – не лише для добра Угорщини та Польщі, а й всього ЄС,

– наголосив прем'єр-міністр.

Відзначимо! Польща та Угорщина заблокували ухвалення бюджету ЄС на 2021 рік. Країни виступають проти нового механізму розподілення європейського бюджету між країнами-учасницями.