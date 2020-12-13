Є поранені та затримані: у США протест прихильників Трампа переріс у сутичку – фото
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У США 12 грудня спалахнули протести через нібито вкрадені президентські вибори. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 9 мітингувальників отримали поранення. Зокрема, ножові.
Щонайменше 23 людини затримала поліція. Про це повідомляє Укрінформ.
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Деталі протестів
- Великі групи протестувальників зібралися біля будівель Верховного суду США та BLM Plaza.
- Протест переріс у масову сутичку.
- Щонайменше 9 людей отримали поранення.
Протести у США 12 грудня / Getty images
Що передувало протестам
- Верховний суд вкотре відхилив позов з боку кампанії Дональда Трампа. Позов подав генпрокурор Техасу Кен Пекстон. Цього разу мовилося про визнання недійсними результатів президентських виборів у 4 штатах.
- У короткому розпорядженні суду мовилося про те, що генпрокурор Техасу не продемонстрував своє законне право пред'явити позов.
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