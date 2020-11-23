Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що між ОП та главою Верховної Ради Дмитром Разумковим немає жодних конфліктів. Втім, інший підхід спікера щодо ситуації з КСУ він все ж розкритикував.

Подоляк вважає, що у цьому питанні Разумков мав би рухатися в унісон із командою президента, попри власні політичні амбіції. Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю "Бабелю".

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Ні, у нас немає ні найменшого конфлікту зі спікером парламенту. Є його уявлення про якісь його ситуативні проєкти,

– наголосив радник Єрмака.

Втім, Подоляку нагадали ситуацію навколо законопроєктів про КСУ. Річ у тім, що після того, як президент Зеленський подав до Ради законопроєкт про розпуск суддів, спікер запропонував свій, альтернативний документ. Він пропонує відновити права НАЗК, які скасував Конституційний Суд.

Моя позиція відома: коли ти заходиш у складі команди з великим рейтингом і кредитом довіри, то щонайменше перші 3 – 4 роки потрібно працювати в рамках єдиної команди,

– наголосив радник Єрмака.

За його словами, президент визначив певні вектори, а у випадку з КСУ – це "принциповий вектор".

"Ми йдемо до поступового знищення закритості та кастовості системи державного управління. Мені здається, що спікер повинен з нами в цьому напрямку рухатися в унісон, навіть якщо має власні політичні амбіції та цілі", – підсумував Подоляк.

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Законопроєкт Разумкова щодо КСУ: що відомо

Дмитро Разумков у своєму законопроєкті запропонував відновити права НАЗК, які скасував Конституційний Суд.

Однак нардепи заявили, що законопроєкт можуть розглянути в Раді тільки в комплексі з рішенням про Конституційний Суд. Таку думку висловили у "Слузі народу".

Член партії "Слуга народу" Олександр Дубінський вирішив заблокувати цей законопроєкт, подавши альтернативний.

За словами експертів, проєкт Разумкова не знищить конституційну кризу.



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