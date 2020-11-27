Є ризик не ухвалити жодного рішення, – Юрчишин про законопроєкти щодо брехні в деклараціях
У парламенті зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення покарання за декларування недостовірної інформації. Текст документа поки не опубліковали.
Президентський законопроєкт фактично використовує те, що напрацювала робоча група. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.
До теми Зеленський зареєстрував проєкт закону про відповідальність за брехню в декларації
Можуть не ухвалити жодного рішення
За його словами, є шанс, що зміни до кримінального законодавства зареєструють як від президента, так і від парламенту. І це не дуже вдали розвиток подій.
Найбільший ризик – це не ухвалити жодного рішення. Намагання перетягнути канат між парламентом і президентом може призвести до того, що до кінця 2020 року нічого не станеться,
– зазначив Юрчишин.
Найгірший сценарій
Такий сценарій – найгірший, тому що:
- ускладнює комунікацію з міжнародними партнерами;
- переносить відповідальність за брехню в деклараціях аж до 2022 року.
Тому, на думку нардепа, важливо ухвалити хоча б якесь рішення до кінця року
Напрацювання робочої групи
Юрчишин відзначив, що президентський проєкт використовує такі напрацювання як і робоча група. Зокрема, повернення кримінальної відповідальності, розділення відповідальності за суттєве внесення неправдивої інформації в декларацію. Є певна градація:
- за брехню в деклараціях від 1 до 4 мільйонів – відповідальність у вигляді штрафу, усунення з посади, громадські роботи;
- за брехню понад 4 мільйони – можливість до 2 років ув'язнення.
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