У парламенті зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення покарання за декларування недостовірної інформації. Текст документа поки не опубліковали.

Президентський законопроєкт фактично використовує те, що напрацювала робоча група. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

До теми Зеленський зареєстрував проєкт закону про відповідальність за брехню в декларації

Можуть не ухвалити жодного рішення

За його словами, є шанс, що зміни до кримінального законодавства зареєструють як від президента, так і від парламенту. І це не дуже вдали розвиток подій.

Найбільший ризик – це не ухвалити жодного рішення. Намагання перетягнути канат між парламентом і президентом може призвести до того, що до кінця 2020 року нічого не станеться,

– зазначив Юрчишин.

Найгірший сценарій

Такий сценарій – найгірший, тому що:

ускладнює комунікацію з міжнародними партнерами;

переносить відповідальність за брехню в деклараціях аж до 2022 року.

Тому, на думку нардепа, важливо ухвалити хоча б якесь рішення до кінця року

Зазначимо! У Верховній Раді 27 листопада зареєстрували новий президентський законопроєкт. Він вносить зміни "до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації".

Напрацювання робочої групи

Юрчишин відзначив, що президентський проєкт використовує такі напрацювання як і робоча група. Зокрема, повернення кримінальної відповідальності, розділення відповідальності за суттєве внесення неправдивої інформації в декларацію. Є певна градація:

за брехню в деклараціях від 1 до 4 мільйонів – відповідальність у вигляді штрафу, усунення з посади, громадські роботи;

за брехню понад 4 мільйони – можливість до 2 років ув'язнення.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу