Глава КСУ Олександр Тупицький після протесту мав розмову із журналістами. Він зазначив, що обурений тим, що його не покликали на засідання РНБО і президент з ним не зустрівся. Однак Зеленському зараз немає сенсу з ним розмовляти.

Таку думку висловила директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк. В ефірі 24 каналу вона також розповіла, чим це загрожує.

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На її думку, зараз Зеленському не має сенсу вести переговори з головою Конституційного Суду України. Вона не вважає його легітимним головою КСУ.

Тупицького призначили ще за часів Януковича. Є серйозні підстави вважати, що Тупицьким хтось керує. Це складно довести, але є всі ознаки того, що ці люди – вороги країни,

– вважає Калинюк.

Крім цього, за її словами, президент ініціював законопроєкт, який може відновити принцип Конституції, що єдиним джерелом влади в Україні є народ.

"Тупицький і інші судді, які голосували за скасування антикорупційної реформи, вирішили, що джерелом влади в Україні є КСУ", – зазначила експертка.

Зверніть увагу! Вранці 30 жовтня речниця президента Мендель вперше заявила про те, що Зеленський спілкувався з Тупицьким після прийняття судом скандального рішення. Однак глава КСУ переконував, що жодної зустрічі не було. Після заперечень Тупицького Мендель знову наголосила, що зустріч таки була, їх було навіть 2.

Які загрози

Відтак, як наголосила антикорупціонерка, міжнародні партнери заявляють, якщо електронні декларування скасовуються – то ми втрачаємо безвіз і можливість фінансової підтримки. Вони голосували за це.

Щобільше, Тупицький маніпулює, але немає сумнівів, що КСУ може скасувати й безліч інших важливих законів – про мову, банківську реформу, земельну реформу. Ці питання, які є на розгляді в КСУ.

"Конституційний суд є загрозою національній безпеці. Це не питання лише антикорупційної реформи, тому розпуск нині чинного КСУ є обґрунтованими", – підсумувала експертка.

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