Російські терористи заявили, що обмін полоненими з Україною не відбудеться, допоки не погодять дорожню карту реалізації Мінських угод. Окрім того, окупанти хочуть, щоб цю карту схвалила Верховна Рада.

Що не влаштовує окупантів Наразі процес обміну полоненими заблокований. Про це у соцмережах заявила представниця терористів на Донбасі Дарина Морозова, повідомляє 24 канал. Актуально Позачергове засідання ТКГ по Донбасу: про що домовились сторони Окупанти вимагають погодити документ, у якому буде описаний механізм розблокування переговорів між сторонами, а також підтвердження "прихильності мінським угодам". Коли може відбутися обмін полоненими Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповідав, що обмін полоненими між Україною і Росією може відбутися вже до кінця 2020 року. Дедлайном українська сторона пропонує встановити 24 грудня.

Арестович наголосив, що Україну у цьому питанні повністю підтримують Німеччина та Франція. Однак російська сторона наразі мовчить.

Президент Володимир Зеленський попросив очільника Чернового Хреста Петера Маурера посприяти обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".