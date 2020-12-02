Європейська бізнес асоціація (ЄБА) 2 грудня 2020 року відкликала свій лист на адресу міністра економіки Ігоря Петрашка, в якому було піддано критиці надання фінансових стимулів для екологічної модернізації промислових підприємств, зокрема – "зеленої" металургії.

Про це йдеться в листі ЄБА.

Згідно з новим листом ЄБА на адресу Мінекономрозвитку, Асоціація виявила порушення процедури підготовки попереднього листа, який було підготовлено і відправлено Ігорю Петрашка без узгодження з усіма учасниками ЄБА.

Безпосередньою підготовкою та відправкою листа в міністерство займався енергетичний комітет ЄБА, який лобіює ініціативи великих енергохолдингів.

Так, в Енергетичний комітет ЄБА входять всього 6 компаній: ДТЕК Ріната Ахметова, РГК Дмитра Фірташа, Smart Energy Вадима Новинського, Windcraft Карла Стурена, "Елементум Енерджі Україна" Річарда Дейтс, партнера Макара Пасенюка, співзасновника ICU. Також до Комітету входить Укргазвидобування з державної Групи Нафтогаз.

Для порівняння, в Комітеті інформтехнологій ЄБА 15 членів, в Комітеті з логістики ЄБА близько 50 членів. Рішення про прийняття в галузевий комітет ЄБА нового учасника приймається всіма членами комітету.

Нагадаємо, поняття "зеленої металургії" було введено в законі щодо удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, який був прийнятий Верховною Радою 21 липня.

Норма закону передбачає, що метпідприємства, які при виробництві 1 тонни сталі забезпечують менше 250 кг викидів СО2, звільняються від сплати частини тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії, яка використовується для компенсації "зеленого" тарифу.

Як повідомлялось, ДТЕК Ахметова, Windcraft Стурена і VR Capital Дейтс входять до п'ятірки найбільших одержувачів "зеленого" тарифу за підсумками 2019 року.

Тим часом в листопаді Госпсуд Києва за позовом Д.Трейдінг Ахметова до НЕК "Укренерго" дозволив ДТЕК не платити тариф Укренерго на передачу при експорті електроенергії, з якого компенсується "зелений" тариф.