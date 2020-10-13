Рада Європи схвалила низку рекомендацій про координаційні заходи щодо обмеження вільного пересування через пандемію коронавірусу. Вони передбачають утворення зеленої, помаранчевої, червоної та сірої зони в залежності від епідеміологічної ситуації.

Загальну кольорову карту, розбиту на регіони, щотижня складатиме Європейський центр профілактики та контролю захворювань. Про це інформує пресслужба Ради ЄС.

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За якими критеріями формуватимуться карантинні зони:

кількість випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів

кількість тестів на 100 тисяч населення, проведених за останній тиждень (коефіцієнт тестування)

відсоток позитивних тестів, проведених за останній тиждень (коефіцієнт позитивності тесту).

В залежності від результатів всі країни будуть розподілені на чотири зони.

Зелена

Показник нових випадків за 14 днів нижче 25, а частота позитивних результатів тесту нижче 4%.

Помаранчева

Показник нових випадків за 14 днів нижче 50, але відсоток позитивних результатів тестів становить 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів становить від 25 до 150, а відсоток позитивних результатів тестів нижче 4%.

Червона

Показник нових випадків за 14 днів становить 50 або вище, а рівень позитивності тестування складає 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів перевищує 150.

Сіра

Інформації недостатньо або показник тестування нижче 300.

Як це вплине на пересування громадян держав-членів ЄС між країнами

Держави-члени ЄС не повинні обмежувати вільне пересування осіб, які подорожують в зелені зони або з них.

Також держави-члени в принципі не повинні відмовляти у в'їзді особам, які подорожують з інших держав-членів.

Ті держави-члени ЄС, які вважають за необхідне ввести обмеження, можуть зажадати від осіб, що виїжджають з не зелених зон, вирушити на карантин, здати тест по приїзді або перед поїздкою.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом COVID-19 у світі та обмеження, що держави вводять на своїх територіях у зв'язку з цим – читайте за посиланням.