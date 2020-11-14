13 листопада глава ОП Андрій Єрмак взяв участь у відеозустрічі політичних радників лідерів держав "нормандської четвірки". Про підсумки заходу розповіли у пресслужбі відомства.

Нагадаємо Українська сторона підготувала нові деталі до "Плану дій щодо Донбасу", – ЗМІ

Головне з підсумків розмови радників лідерів країн "нормандської четвірки" 13 листопада

Україна відкрила 2 нових КПВВ на Луганщині, але бойовики блокують їхню роботу. Політичний радник канцлера ФРН Ян Гекер закликав Росію розв'язати цю проблему.

Глава ОП Андрій Єрмак подякував партнерам із Німеччини та Франції за підтримку української сторони та за підтримку режиму припинення вогню на Донбасі.

Окремо Єрмак наголосив: роботу ТКГ слід активізувати. Для цього потрібно взятися за ухвалення документа, який надав би поштовх переговорам. Українська сторона такий документ підготувала.

Документ називається "План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання мінських домовленостей". Він є результатом усіх напрацювань як у нормандському форматі, так і в роботі ТКГ,

– повідомив глава Офісу Президента.

І додав: якщо порозуміння вдасться знайти, цей план "може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні нормандського формату".

Учасники зустрічі домовилися продовжити роботу над дорожньою картою на основі представленого Україною документа:

Німеччина запропонувала організувати роботу експертних груп радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Радник президента Франції Еммануель Бонн зауважив, що напрацювання єдиного документа дасть змогу сторонам досягти прогресу в переговорах у межах ТКГ.

Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ.



Головне з українського плану дій щодо Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Читайте також Чому Україна створила план щодо Донбасу та які заходи він включає