На Сході України вже 6-й рік триває війна з Росією. Однак простого шляху до миру немає.

Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було?" висловив представник Донецької області у ТКГ Денис Казанський. Він розповів про те, коли може закінчитися війна і будуть деокуповані наші землі.

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За його словами, мир в Україні таки настане. Але, на жаль, це не буде швидко. І усі заяви про "мир за будь-яку ціну" і "мир вже наступного року" – популістські, вважає Казанський. Він пояснив це тим, що цього ніхто не може стовідсотково гарантувати.

Єдиний швидкий шлях до миру – це капітуляція, щоб ми просто здалися і прийняли всі умови Росії. Це не підходить. А інший варіант – це опиратися,

– вважає Казанський.

Зміна влади у РФ

Він вважає, що в цій ситуації ми будемо перебувати, поки хтось не поступиться. Тобто, або Україна прийме умови й легалізує окупаційні так звані адміністрації, або ж для наступної влади Росії це просто не матиме сенсу.

"У них не буде зобов'язань, бо вони це не починали, нікому нічого не винні. І ця історія для них не нестиме нічого, окрім втрат – іміджевих та фінансових", – підсумував Казанський.



Карта окупованих територій України / Інфографіка 24 каналу