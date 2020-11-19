Як за допомогою GPS-трекера від браконьєрів рятують єдиного у світі білого жирафа: фото
Охоронці природи прикріпили до єдиного у світі білого жирафа GPS-трекер. Зробили це, аби захистити його від браконьєрів.
За білим жирафом слідкуватимуть
Моніторити переміщення унікальної тварини будуть у реальному часі. Про це повідомляє BBC.
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Сигнал з трекера через супутник надходитиме до рейнджерів. Пристрій прикріпили до одного з ріжок самця. Щогодини він передаватиме повідомлення про те, де у той час перебуває тварина.
Чому цей жираф унікальний
У тварини рідкісне генетичне захворювання – лейкізм. Воно спричиняє втрату пігментації шкіри.
Жираф такого кольору – єдиний у світі. У березні 2020 року 2 тварин цього виду вбили. Тому захисники природи пішли на такий крок не дарма. Вони побоюються, аби така доля не спіткала й останнього представника цього виду.
Унікальний білий жираф / Фото BBC
За його переміщенням слідкуватимуть за допомогою трекера / Фото ВВС
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