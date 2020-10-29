В Єгипті акула напала не лише на українських туристів, але й на гіда: нові деталі інциденту
Снорклінг в єгипетському заповіднику Рас-Мохаммед закінчився погано не лише для української сім'ї. Від укусів акули постраждав ще й місцевий гід, який супроводжував мандрівників 25 жовтня. Лікарі ампутували йому ногу.
Загалом 25 жовтня акула напала на трьох людей: мати та сина з України й місцевого гіда. Про це повідомив голова агентства з охорони природи Міністерства навколишнього середовища Мохамед Салем, пише Egypt Today.
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Чиновник пояснив, що під час нападу акули гід почав кричати й на його крики прибув катер служби безпеки, який врятував їх. Попереднє розслідування міністерства показало, що на туристів напала 2-метрова довгокрила акула. Вона є однією з найбільш небезпечних для дайверів.
В Єгипті є один із 30 найбільш відомих у світі видів акул, які нападають на людей,
– зазначив міністр.
Після інциденту влада тимчасово закрила територію національного парку Рас-Мохаммед, а також кілька готельних пляжів в Шарм-ель-Шейху.
Що відомо про стан постраждалих від нападу акули
Одразу після нападу трьох постраждалих доставили в медичний центр Шарм-ель-Шейху. Наразі всі троє перебувають у стабільному стані:
- дитині довелося ампутувати руку, він перебуває у реанімації;
- місцевий гід внаслідок нападу акули втратив ногу;
- найменше постраждала мати хлопчика – вона отримала глибокі рани від укусів, однак її вже перевели до стаціонарної палати
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Деталі нападу акули на українців у Єгипті
- Інцидент трапився 25 жовтня під час снорклінгу у Червоному морі. Акула напала на хлопчика та його матір, вона отримала глибокі рани від укусів акули.
- Дитина втратила частину руки нижче ліктя. Лікування оплачує уряд Єгипту, адже цей нещасний випадок не підлягає страховому відшкодуванню, бо такі розваги заборонені.
- Туроператор Join UP повідомив, що трагедія трапилась у Шарм-ель-Шейху на території заповіднику Рас Мохаммед. Там зупинка екскурсійних яхт заборонена.
- Відомо, що українці придбали послуги не у туроператора чи його партнерів.