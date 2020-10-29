Снорклінг в єгипетському заповіднику Рас-Мохаммед закінчився погано не лише для української сім'ї. Від укусів акули постраждав ще й місцевий гід, який супроводжував мандрівників 25 жовтня. Лікарі ампутували йому ногу.

Загалом 25 жовтня акула напала на трьох людей: мати та сина з України й місцевого гіда. Про це повідомив голова агентства з охорони природи Міністерства навколишнього середовища Мохамед Салем, пише Egypt Today.

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Чиновник пояснив, що під час нападу акули гід почав кричати й на його крики прибув катер служби безпеки, який врятував їх. Попереднє розслідування міністерства показало, що на туристів напала 2-метрова довгокрила акула. Вона є однією з найбільш небезпечних для дайверів.

В Єгипті є один із 30 найбільш відомих у світі видів акул, які нападають на людей,

– зазначив міністр.

Після інциденту влада тимчасово закрила територію національного парку Рас-Мохаммед, а також кілька готельних пляжів в Шарм-ель-Шейху.

Що відомо про стан постраждалих від нападу акули

Одразу після нападу трьох постраждалих доставили в медичний центр Шарм-ель-Шейху. Наразі всі троє перебувають у стабільному стані:

дитині довелося ампутувати руку, він перебуває у реанімації;

місцевий гід внаслідок нападу акули втратив ногу;

найменше постраждала мати хлопчика – вона отримала глибокі рани від укусів, однак її вже перевели до стаціонарної палати

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