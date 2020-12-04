В Єгипті на популярному курорті Марса-Алам акула напала на дайверів. Вона вчепилася зубами в 42-річну туристку й намагалася її роздерти.

Туристку змогли врятувати інші дайвери, тож вона відбулася лише шрамами. Про це повідомляє видання Masr Times.

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Акула вчепилася в руку жінку в районі ліктя. Постраждала намагалася відбитися іншою рукою. У цей же час їй допомагали відбиватися й інші дайвери.

Після цього постраждалу дістав на сушу інструктор з дайвінгу. Жінку госпіталізували й зашили руку. Наразі її залишили під наглядом лікарів – туристка відбулася переляком і шрамом на руці.

Внаслідок цього нападу губернатор Амр Ханафі заборонив туристам займатися дайвінгом протягом трьох наступних днів після нападу – до 5 грудня включно.

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Постраждала внаслідок нападу акули в Єгипті жінка відбулася шрамом / Фото Masr Times