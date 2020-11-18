"Мертвий" зимовий сезон: через COVID-19 у Єгипті майже нема відпочивальників
Через новий спалах пандемії коронавірусу у світі люди перестали їздити на відпочинок у сонячний Єгипет. Заповненість готелів Шарм-Ель-Шейху та Хургади становить лише 20% із дозволених 50%.
Ситуація з туризмом у Єгипті
Туристи з Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції та Іспанії не їдуть у Єгипет, бо не можуть виїхати зі своїх країн через блокування. Про це розповів член туристичних інвесторів у Південно-Синайській асоціації Атеф Абдель Латіф, повідомляє "Аль Ватан".
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Крім того, з середини жовтня в Єгипті суттєво зменшився внутрішній туризм, а зараз сезон вже добігає до кінця.
Через відсутність туристів кілька готелів і курортів Хургади оголосили про часткове закриття. Інші готелі перейшли на часткову роботу, щоб заощадити витрати. Власники відправили одночасно велику кількість працівників в оплачувані відпустки.
Ціни у готелях Єгипту зменшилися
Ціни на номери в багатьох п'ятизіркових готелях Хургади впали приблизно до 50 доларів за двох на добу. Водночас у готелях Марса-Алам, Макаді і Сахл-Хашіш – до 75 доларів.
Яка ситуація з коронавірусом у Єгипті?Станом на 18 жовтня коронавірусом у Єгипті заразилися 111 284 людини. З них 6 481 – померли, а 101 288 хворих вже одужали. Наразі продовжують хворіти 3 515 єгиптян.
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