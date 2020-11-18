Через новий спалах пандемії коронавірусу у світі люди перестали їздити на відпочинок у сонячний Єгипет. Заповненість готелів Шарм-Ель-Шейху та Хургади становить лише 20% із дозволених 50%.

Ситуація з туризмом у Єгипті

Туристи з Німеччини, Великої Британії, Італії, Франції та Іспанії не їдуть у Єгипет, бо не можуть виїхати зі своїх країн через блокування. Про це розповів член туристичних інвесторів у Південно-Синайській асоціації Атеф Абдель Латіф, повідомляє "Аль Ватан".

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Крім того, з середини жовтня в Єгипті суттєво зменшився внутрішній туризм, а зараз сезон вже добігає до кінця.

Через відсутність туристів кілька готелів і курортів Хургади оголосили про часткове закриття. Інші готелі перейшли на часткову роботу, щоб заощадити витрати. Власники відправили одночасно велику кількість працівників в оплачувані відпустки.

Ціни у готелях Єгипту зменшилися

Ціни на номери в багатьох п'ятизіркових готелях Хургади впали приблизно до 50 доларів за двох на добу. Водночас у готелях Марса-Алам, Макаді і Сахл-Хашіш – до 75 доларів.

Зверніть увагу! У туристичній Туреччині через коронавірус ввели комендантську годину. З 20:00 до 10:00 у країні не працюватимуть ресторани, продуктові магазини, торговельні центри та перукарні. Крім того, в Туреччині закривають школи, а кінотеатри взагалі не працюватимуть до кінця 2020 року.