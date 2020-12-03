У Єгипті обвалився житловий будинок: 6 людей загинули
У єгипетському місті Александрія обвалився триповерховий житловий будинок. Будівля перебувала в аварійному стані та підлягала знесенню.
Постраждалі внаслідок обвалу
Внаслідок інциденту загинуло 6 людей. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.
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У будинку перебувало 12 людей. 7 з них рятувальники витягли з-під завалів живими.
Водночас, трохи інші дані наводить видання "Белта" – під уламками опинилися 9 членів двох сімей. Крім того, з-під завалів врятували двох дітей.
Напередодні у Єгипті обвалилася ще одна будівля
Обвал будівель у Єгипті – не рідкість. Нещодавно в тій же Александрії у сам розпал робочого дня впав будинок, у якому була розташована невелика ткацька фабрика.
Через це під завалами опинилися до 50 працівників. Наразі рятувальники витяли 10 постраждалих та ще 12 загиблих. Решта людей досі перебуває під завалами.
Пошуково-рятувальна операція все ще триває. Головною причиною обвалення вважають аварійний стан будівлі.
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