У єгипетському місті Александрія обвалився триповерховий житловий будинок. Будівля перебувала в аварійному стані та підлягала знесенню.

Постраждалі внаслідок обвалу

Внаслідок інциденту загинуло 6 людей. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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У будинку перебувало 12 людей. 7 з них рятувальники витягли з-під завалів живими.

Водночас, трохи інші дані наводить видання "Белта" – під уламками опинилися 9 членів двох сімей. Крім того, з-під завалів врятували двох дітей.

Напередодні у Єгипті обвалилася ще одна будівля

Обвал будівель у Єгипті – не рідкість. Нещодавно в тій же Александрії у сам розпал робочого дня впав будинок, у якому була розташована невелика ткацька фабрика.

Через це під завалами опинилися до 50 працівників. Наразі рятувальники витяли 10 постраждалих та ще 12 загиблих. Решта людей досі перебуває під завалами.

Пошуково-рятувальна операція все ще триває. Головною причиною обвалення вважають аварійний стан будівлі.

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Зверніть увагу! За останніми статистичними даними, в Єгипті є близько 2 мільйони будинків, які становлять небезпеку для мешканців. Державні служби видали понад 100 тисяч постанов про знесення споруд. Однак більшість рішень так і не виконали. Уряд Єгипту готує програму щодо ліквідації найнебезпечніших районів стихійної забудови.