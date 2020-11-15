У Єгипті оголосили про виявлення давньої скарбниці з понад 100 непошкодженими саркофагами. Знахідці виявилось приблизно 2500 років, вона є найбільшою за 2020 рік.

Запечатані саркофаги знайшли у 3 шахтах на глибині 12 метрів, їх виявили на півдні від Каїра – у великому некрополі Саккара. Про це повідомляє телеканал France 24.

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Археологи відкрили один із саркофагів та виявили мумію, загорнуту в прикрашену яскравими ієрогліфами похоронну пелену. Саркофаги знайшли через певний час після виявлення 59 інших – добре збережених і запечатаних дерев'яних саркофагів, яким також понад 2500 років.



Археологи відкрили один із саркофагів / Фото AP

Окрім того, археологи виявили понад 40 статуй давніх божеств і похоронних масок. Саркофаги розподілять між декількома музеями Єгипту.



Саркофаги розподілять між декількома музеями / Фото AP

Що відомо про некрополь Саккара

Саккара – великий некрополь стародавньої єгипетської столиці Мемфіса, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме там розташовані десятки пірамід, древніх монастирів та місць поховання тварин.

Водночас в найближчі тижні очікують оголошення про ще одне відкриття у величезному некрополі. Зокрема, археологи сподіваються знайти давню майстерню з виготовлення дерев'яних саркофагів для мумій.