Голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько підхопила коронавірус
Народна депутатка від "Слуги народу" та голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько хвора на коронавірус. Зауважимо, що напередодні парламентська фракція "слуг" збиралася на заскрите засідання за участю президента, прем’єра та кількох міністрів.
Чи була на цьому засіданні Ясько – точно невідомо. Про свій позитивний тест на COVID-19 парламентарка написала на власній фейсбук-сторінці.
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На жаль, тест на COVID-19 позитивний. Тиждень політичний ще той… І хотілось б бути в стінах парламенту,
– зауважила вона.
Депутатка наголосила, що результати ПЛР-тесту 3 листопада. Вона також попросила усіх, з ким контактувала останніми днями, побути при можливості на самоізоляції та використовувати всі засоби безпеки.
"Буду політично з Вами на дистанції і самоізоляції! Бережіть себе!" – додала Ясько.
Що відомо про Єлизавету Ясько:
- Вона – нардепка від "Слуги народу", експертка з питань культури, політологиня. Їй 28 років, вона закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Шевченка.
- Є членом швейцарської миротворчої ініціативи Caux Initiative of Change. Перша українка, яка закінчила Школу державного управління Блаватніка в Оксфордському університеті. Під час навчання в Оксфорді була президентом української спільноти Оксфордського університету.
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- Засновниця ініціативи Yellow Blue Strategy. Членкиня політичної платформи "Європейська сотня".
- Працювала в Міністерстві з питань діджиталізації, культури медіа та спорту Великої Британії.
- Восени 2019 року була обрана головою української делегації в ПАРЄ.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?За попередню добу в Україні зареєстрували нову рекордну кількість інфікованих – 8 899 осіб. Загалом від початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіли 411 093 осіб, з них – 7 5832 померли від ускладнень, спричинених інфекцією, а ще 168 868 людей одужали.
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