Народна депутатка від "Слуги народу" та голова делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько хвора на коронавірус. Зауважимо, що напередодні парламентська фракція "слуг" збиралася на заскрите засідання за участю президента, прем’єра та кількох міністрів.

Чи була на цьому засіданні Ясько – точно невідомо. Про свій позитивний тест на COVID-19 парламентарка написала на власній фейсбук-сторінці.

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На жаль, тест на COVID-19 позитивний. Тиждень політичний ще той… І хотілось б бути в стінах парламенту,

– зауважила вона.

Депутатка наголосила, що результати ПЛР-тесту 3 листопада. Вона також попросила усіх, з ким контактувала останніми днями, побути при можливості на самоізоляції та використовувати всі засоби безпеки.

"Буду політично з Вами на дистанції і самоізоляції! Бережіть себе!" – додала Ясько.

Що відомо про Єлизавету Ясько:

Вона – нардепка від "Слуги народу", експертка з питань культури, політологиня. Їй 28 років, вона закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Шевченка.

Є членом швейцарської миротворчої ініціативи Caux Initiative of Change. Перша українка, яка закінчила Школу державного управління Блаватніка в Оксфордському університеті. Під час навчання в Оксфорді була президентом української спільноти Оксфордського університету.

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Засновниця ініціативи Yellow Blue Strategy. Членкиня політичної платформи "Європейська сотня".

Працювала в Міністерстві з питань діджиталізації, культури медіа та спорту Великої Британії.

Восени 2019 року була обрана головою української делегації в ПАРЄ.