У Вірменії пройшла багатотисячна хода з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Сам політик напередодні заявив, що покидати посаду не збирається.

Активісти вийшли на вулиці з національними прапорами і пройшли центральними вулицями Єревана, скандуючи "Нікол – зрадник" Нікол, йди геть", "Вірменія без Нікола". Про це інформує Sputnik Армения.

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Мітингувальники дійшли до центральної площі столиці.

Організатори акцій протесту заявили, що цього тижня щодня будуть проводити ходу, а наприкінці тижня планують провести загальнонаціональний мітинг.

Цього разу акція відбулася без затримань.

Багатотисячна хода у Єревані: відео

Люди виступають за відставку Пашиняна: відео

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Зауважимо, що акції протесту проти Нікола Пашиняна у Вірменії тривають з 10 листопада. Саме цього дня Нікол Пашинян підписав тристоронню угоду про мир у Нагірному Карабасі. Опозиція звинуватила Нікола Пашиняна в зраді національних інтересів і вимагає його відставки.

Детальніше про протести у Вірменії – читайте за посиланням.