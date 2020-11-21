У столиці Вірменії Єревані 21 листопада люди вкотре вийшли на акцію протесту. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.

У Єревані на площі Свободи сотні людей вийшли на опозиційний мітинг. Про це повідомляє News.am. Раніше У Вірменії на протестувальників жорстоко наїхав автомобіль: відео Після відставки Пашиняна парламент повинен обрати прем'єр-міністра, сформувати тимчасовий уряд національної згоди, що вирішить 3 завдання,

– заявив член верховного органу Вірменії Дашнакцутюн Ішхан Сагателян. За його словами, уряд повинен: переглянути угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі;

зробити позачергові кроки по вирішенню всіх проблем, що виникли внаслідок війни;

організувати справедливі парламентські вибори. Протест у Вірменії 21 листопада: дивіться відео Зверніть увагу! 20 листопада у Єревані протестувальники намагалися влаштувати протестну автоходу. Однак силовики силою їх розігнали. Чому у Вірменії відбуваються протести Вірмени обурилися угодою про перемир'я у Нагірному Карабасі, яку підписали Росія, Вірменія та Азербайджан.

На думку вірмен, вона означає капітуляцію їхньої держави у війні за невизнану республіку.

Зауважимо, угода передбачає, що Вірменія та Азербайджан залишаються на своїх позиціях у Нагірному Карабасі. Однак Єреван повинен віддати Баку деякі території регіону.

Люди вийшли на протест з вимогою відставки прем'єра Пашиняна, який підписував угоду.

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