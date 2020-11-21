У Єревані люди зібралися на черговий протест щодо відставки Пашиняна: відео
У столиці Вірменії Єревані 21 листопада люди вкотре вийшли на акцію протесту. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.
У Єревані на площі Свободи сотні людей вийшли на опозиційний мітинг. Про це повідомляє News.am.
Раніше У Вірменії на протестувальників жорстоко наїхав автомобіль: відео
Після відставки Пашиняна парламент повинен обрати прем'єр-міністра, сформувати тимчасовий уряд національної згоди, що вирішить 3 завдання,
– заявив член верховного органу Вірменії Дашнакцутюн Ішхан Сагателян.
За його словами, уряд повинен:
- переглянути угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі;
- зробити позачергові кроки по вирішенню всіх проблем, що виникли внаслідок війни;
- організувати справедливі парламентські вибори.
Протест у Вірменії 21 листопада: дивіться відео
Чому у Вірменії відбуваються протести
- Вірмени обурилися угодою про перемир'я у Нагірному Карабасі, яку підписали Росія, Вірменія та Азербайджан.
- На думку вірмен, вона означає капітуляцію їхньої держави у війні за невизнану республіку.
- Зауважимо, угода передбачає, що Вірменія та Азербайджан залишаються на своїх позиціях у Нагірному Карабасі. Однак Єреван повинен віддати Баку деякі території регіону.
- Люди вийшли на протест з вимогою відставки прем'єра Пашиняна, який підписував угоду.
- Детальніше про конфлікт двох держав – читайте тут.
Поділитися новиною