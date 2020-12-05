В Єревані 5 грудня на площі Свободи стартував мітинг опозиційних сил. Протестувальники відправились до резиденції прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з ультиматумом.

Вдень на площу прийшли багато вірмен. Деякі з них добирались до столиці пішки з іншої області. Про це повідомляє sputnik.

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Мітинг був спрямований проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, тож 16 політсил вимагали відставки урядовця.

Опозиційні лідери виражали незгоду із угодою щодо Нагірного Карабаху. На мітингу виступав кандидат у прем'єр-міністри від опозиції Вазген Манукян.

Протестувальники висунули Пашиняну ультиматум

Протестувальники пішки вирушили до літньої резиденції Пашиняна, де він проживає із сім'єю. По дорозі вірмени скандували "Нікол зрадник" та "Вірменія без Нікола".

Згодом опозиція висунула ультиматум прем'єру. Мітингарі вимагають, аби Пашинян пішов у відставку до 12:00 8 грудня. Опозиціонери стверджують, що в іншому разі по всій Вірменії почнуться акції "громадянської непокори".

Чому у Вірменії відбуваються протести? Раніше Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Вірмени сприйняли угоду як капітуляцію та вийшли на масові протести.

Дивіться відео, мітинг опозиції в Єревані:

Протестувальники вимагають відставки Пашиняна, дивіться відео: