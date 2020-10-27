Єрмак анонсував можливі зміни в Офісі Президента
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак не виключив, що в очолюваному ним органі можуть відбутися деякі зміни.
Зміни в ОПУ: що про це сказав Єрмак
Про це очільник президентського Офісу повідомив у коментарі виданню "Бабель". Водночас він наголосив, що наразі структура ОПУ залишається такою, як є.
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Ви це побачите з тих змін, які, можливо, будуть. Поки структура Офісу така, яка є",
– відповів Єрмак на запитання, чи хтось конкретно даю собі раду з роботою в ОПУ.
Водночас час на уточнювальне запитання, чи справляється з обов’язками перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов, Єрмак зазначив: “Дивіться, я думаю, що можна працювати краще, але якщо він продовжує працювати, напевно, це краща відповідь на ваше запитання”.
До теми Чутки не коментую, – Трофімов відреагував на інформацію про його звільнення з ОП
Єрмак в ОПУ: головне
- Єрмак очолив ОПУ на початку лютого 2020 року, замінивши на цій посаді Андрія Богдана.
- Щоправда, тоді з президентського Офісу пішов лише Богдан, натомість практично вся команда, що з ним працювала, залишилася.
- До того, як очолити Офіс Президента, Єрмак у команді Зеленського відповідав за міжнародний напрям і активно співпрацював з керівництвом фракції "Слуга народу".
- Докладніше з біографією чинного керівника ОПУ можете ознайомитися за цим посиланням.