Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак не виключив, що в очолюваному ним органі можуть відбутися деякі зміни.

Зміни в ОПУ: що про це сказав Єрмак

Про це очільник президентського Офісу повідомив у коментарі виданню "Бабель". Водночас він наголосив, що наразі структура ОПУ залишається такою, як є.

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Ви це побачите з тих змін, які, можливо, будуть. Поки структура Офісу така, яка є",

– відповів Єрмак на запитання, чи хтось конкретно даю собі раду з роботою в ОПУ.

Водночас час на уточнювальне запитання, чи справляється з обов’язками перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов, Єрмак зазначив: “Дивіться, я думаю, що можна працювати краще, але якщо він продовжує працювати, напевно, це краща відповідь на ваше запитання”.

До теми Чутки не коментую, – Трофімов відреагував на інформацію про його звільнення з ОП

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